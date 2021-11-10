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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,25, yıllık bazda yüzde 39,54 artış kaydetti.

10.11.2021 - 10:22 | | AA
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endeks eylülde aylık yüzde 0,25, yıllık yüzde 39,54 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41 artarken işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde 22,25 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,37 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,27 azaldı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,58, işçilik endeksi yüzde 22,27 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, eylülde aylık bazda yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,41 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,55, işçilik endeksi yüzde 0,16 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,72, işçilik endeksi yüzde 22,17 artış olarak kayıtlara geçti. 

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