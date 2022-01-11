Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİnşaat maliyet endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

11.01.2022 - 10:13 | | İHA
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 48,79, aylık yüzde 7,77 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 49,15, aylık yüzde 8,51 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı.

    Bahçeli'den sert tepki! Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı
    Bakan Soylu'dan çok sert Semra Güzel açıklaması
    Meclis'te gündem memur ve emekliye ek zam!
    Bu gece kar geliyor! Dikkat donacağız
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! Adını tarihe yazdırdı...
    Katilin her adımı yalan! Genç avukatın ölümünde yeni detay
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Uzi’nin konserine polis baskını! Aleyna Tilki de oradaydı
    Türkiye'nin jeti için 1400 kişi kolları sıvadı! Kapılarını ilk kez açtı
    Acemi sürücü faciası! 'Aracın altında kaldığını fark etmedim'
    İstifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık! Tribüne döndü ve...
    Masterchef'te final haftası! Veda eden isim belli oldu
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Bahçeli'den sert tepki! Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı
    Bahçeli'den sert tepki! Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı
    Bakan Soylu'dan çok sert Semra Güzel açıklaması
    Bakan Soylu'dan çok sert Semra Güzel açıklaması
    Meclis'te gündem memur ve emekliye ek zam!
    Meclis'te gündem memur ve emekliye ek zam!
    Bu gece kar geliyor! Dikkat donacağız
    Bu gece kar geliyor! Dikkat donacağız
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! Adını tarihe yazdırdı...
    Tüm dünyayı şaşkına çeviren Türk kadını! Adını tarihe yazdırdı...
    Katilin her adımı yalan! Genç avukatın ölümünde yeni detay
    Katilin her adımı yalan! Genç avukatın ölümünde yeni detay
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Para ve mücevher dolu! 2 bin yıllık kasaba keşfedildi
    Uzi’nin konserine polis baskını! Aleyna Tilki de oradaydı
    Uzi’nin konserine polis baskını! Aleyna Tilki de oradaydı
    Türkiye'nin jeti için 1400 kişi kolları sıvadı! Kapılarını ilk kez açtı
    Türkiye'nin jeti için 1400 kişi kolları sıvadı! Kapılarını ilk kez açtı
    Acemi sürücü faciası! 'Aracın altında kaldığını fark etmedim'
    Acemi sürücü faciası! 'Aracın altında kaldığını fark etmedim'
    İstifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık! Tribüne döndü ve...
    İstifa tezahüratına Ali Koç'tan karşılık! Tribüne döndü ve...
    Masterchef'te final haftası! Veda eden isim belli oldu
    Masterchef'te final haftası! Veda eden isim belli oldu
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    İzzet Yıldızhan: Sahneye külotla çıkmasınlar!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan mesajı: Hazırız

    Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan mesajı: Hazırız

    İngiltere’de semptom göstermeyenler PCR testi yaptırmayacak

    İngiltere’de semptom göstermeyenler PCR testi yaptırmayacak