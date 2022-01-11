İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 48,79, aylık yüzde 7,77 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 49,15, aylık yüzde 8,51 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı.