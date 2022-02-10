Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİnşaat maliyet endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

10.02.2022 - 10:20 | | İHA
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,88, AYLIK YÜZDE 15,23 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 70,63, AYLIK YÜZDE 17,27 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'