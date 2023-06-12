İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,37, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %39,80, işçilik endeksi %102,72 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %54,55, AYLIK %0,91 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,21, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,14, işçilik endeksi %103,02 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %48,01, AYLIK %1,46 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,89, işçilik endeksi %0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %35,67, işçilik endeksi %101,61 arttı.