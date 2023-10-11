İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,62 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,82 arttı, işçilik endeksi %1,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,18 arttı, işçilik endeksi %113,27 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %65,48 ARTTI, AYLIK %4,09 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %4,09 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,15 arttı, işçilik endeksi %1,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,28 arttı, işçilik endeksi %113,11 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %69,61 ARTTI, AYLIK %6,30 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %6,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,61 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,81 arttı, işçilik endeksi %2,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %57,99 arttı, işçilik endeksi %113,85 arttı.