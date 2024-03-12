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Uzmanpara İnşaat maliyet endeksi arttı
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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi ocakta yıllık %67,87 arttı, aylık %15,70 arttı.

12.03.2024 - 10:03 |
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,13 arttı, işçilik endeksi %41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,29 arttı, işçilik endeksi %103,46 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %66,90 ARTTI, AYLIK %15,92 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,82 arttı, işçilik endeksi %42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,58 arttı, işçilik endeksi %102,88 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %71,09 ARTTI, AYLIK %14,99 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %14,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %6,06 arttı, işçilik endeksi %40,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %58,72 arttı, işçilik endeksi %105,65 arttı.

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