İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,46 arttı, işçilik endeksi %1,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %54,82 arttı, işçilik endeksi %108,98 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %68,29 arttı, aylık %3,28 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,28 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,38 arttı, işçilik endeksi %1,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,10 arttı, işçilik endeksi %108,35 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %76,02 arttı, aylık %3,85 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,85 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,70 arttı, işçilik endeksi %2,0 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,66 arttı, işçilik endeksi %111,33 arttı.