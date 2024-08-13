İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %65,78 ARTTI, AYLIK %0,36 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,87 arttı, işçilik endeksi %104,61 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %67,24 ARTTI, AYLIK %0,52 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,85 arttı, işçilik endeksi %0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70 arttı, işçilik endeksi %108,78 arttı.