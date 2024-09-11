İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,12 arttı, işçilik endeksi %1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,01 arttı, işçilik endeksi %58,40 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %46,78 arttı, aylık %1,53 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,69 arttı, işçilik endeksi %1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,82 arttı, işçilik endeksi %57,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %45,01 arttı, aylık %3,14 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,47 arttı, işçilik endeksi %2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %38,58 arttı, işçilik endeksi %62,18 arttı.