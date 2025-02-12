İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41 arttı, işçilik endeksi %1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,18 arttı, işçilik endeksi %54,35 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %34,67 ARTTI, AYLIK %0,66 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 arttı, işçilik endeksi %1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,81 arttı, işçilik endeksi %53,38 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %33,0 ARTTI, AYLIK %0,81 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,42 arttı, işçilik endeksi %1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,27 arttı, işçilik endeksi %57,92 arttı.