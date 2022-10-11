İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %116,98 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,23, işçilik endeksi %1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,61, işçilik endeksi %83,84 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %113,05, AYLIK %2,25 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %113,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,61, işçilik endeksi %1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %124,38, işçilik endeksi %83,97 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %130,51, AYLIK %1,10 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %130,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,09, işçilik endeksi %1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %147,20, işçilik endeksi %83,36 arttı.