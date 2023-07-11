İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,95 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,28, işçilik endeksi %1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %33,55, işçilik endeksi %104,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %49,97, AYLIK %0,77 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,60, işçilik endeksi %1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %35,38, işçilik endeksi %105,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %41,50 ARTTI, AYLIK %0,22 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,78 azaldı, işçilik endeksi %1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,93, işçilik endeksi %103,18 arttı.