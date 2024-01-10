İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,06 arttı, işçilik endeksi %0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,46 arttı, işçilik endeksi %110,77 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %66,06 ARTTI, AYLIK %1,87 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,55 arttı, işçilik endeksi %0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,38 arttı, işçilik endeksi %110,73 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %67,91 ARTTI, AYLIK %0,40 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,60 arttı, işçilik endeksi %0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %56,83 arttı, işçilik endeksi %110,94 arttı.