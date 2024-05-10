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Uzmanpara İnşaat maliyet endeksi yükseldi
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İnşaat maliyet endeksi yükseldi

İnşaat maliyet endeksi yıllık %69,98, aylık %2,11 arttı.

10.05.2024 - 10:28 |
İnşaat maliyet endeksi yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,54 arttı, işçilik endeksi %1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %55,17 arttı, işçilik endeksi %108,04 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %68,44 arttı, aylık %2,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,64 arttı, işçilik endeksi %1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,77 arttı, işçilik endeksi %107,45 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %75,15 arttı, aylık %2,03 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,25 arttı, işçilik endeksi %1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %62,93 arttı, işçilik endeksi %110,27 arttı.

 

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