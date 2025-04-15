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İnşaat üretim endeksi açıklandı

İnşaat üretimi şubatta yıllık %12,7 arttı.

15.04.2025 - 10:09 |
İnşaat üretim endeksi açıklandı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %10,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,1 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,3 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,6 arttı.

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