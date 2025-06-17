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İnşaat Üretim Endeksi belli oldu

İnşaat üretimi nisanda yıllık %9,5 arttı.

17.06.2025 - 10:01 |
İnşaat Üretim Endeksi belli oldu

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,5 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,0 azaldı.

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