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İnşaat üretimi yükseldi

İnşaat üretimi yıllık %14,4 artış gösterdi.

14.02.2025 - 10:12 |
İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %6,2 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %6,7 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %8,0 arttı.

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