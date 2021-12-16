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UzmanparaIntel, 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor
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Intel, 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Intel, küresel çip yetersizliğinin devam ettiği ortamda Asya'da büyümek için yatırımlarını artıracak.

16.12.2021 - 07:26 |
Intel, 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Çip krizinin 2023 yılında da devam edeceğini öngören Intel, Malezya'da yeni çip paketleme tesisleri kurmak için 7,1 milyar dolar harcayacak.

CEO Pat Gelsinger yaptığı açıklamada, Malezya'da yeni çip paketleme tesisinin 2024 yılında üretime başlamasını planladıklarını ifade etti. Malezya'ya yapılacak yatırımlar 4 binden fazla yeni istihdam yaratacak. Tesisin inşasında da 5 bin kişinin çalışması öngörülüyor.

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