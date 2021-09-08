Intel'den 80 milyar euroluk yatırım

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, Almanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada "Gelecek 10 yılda Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için 80 milyar euro yatırım yapacağız. İrlanda'da otomotiv üreticileri için tesis açacağız." dedi.



Avrupa'da yapacakları yatırımları hem çip sektörü için hem de teknoloji sektörü için katalizör olarak gördüklerini de belirten CEO, "Son dönemde arabalar tekerlekleri olan bilgisayarlar haline geldi." yorumu yaptı.