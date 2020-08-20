Internet Explorer tarih oluyor!

Uygulama 17 Ağustos 2021’de tamamen tarihe karışacak. Microsoft’un diğer internet tarayıcısı Edge’e odaklanacağı belirtildi.

Ancak Edge’in de eski sürümü yerine yeni sürümü gelecek. Microsoft eski Edge’e verdiği desteği sonlandırmaya hazırlanıyor. Edge’in eski sürümü için verilen destek 9 Mart 2021’de sona erecek. Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge, eski sürümün yerini alacak.

Microsoft, uzun süredir Internet Explorer’ın kullanımı ve desteğini sonlandırmak için çalışıyordu. Eski sürümlerine desteği sonlandırmıştı. 2015’te de Edge’i lanse etmişti.