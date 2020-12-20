İpek Yolu Nedir? İpek Yolu Güzergahı Hangi Ülkelerden Geçer?

Asya Pasifik bölgesini kapsayan ve sınırları Avrupa kıtasına kadar uzanan İpek Yolu Çin hanedanı Zhang Qian emriyle açılmıştır. Bu ticaret yolunun açılması ile birlikte Çin Hanedanlığı yavaş yavaş imparatorluğa dönüşmüş ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. 1512 - 1520 yılları arasında tahtta olan Yavuz Sultan Selim döneminde İpek Yolu Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Bu gelişme ile birlikte Osmanlı Devleti ekonomik açıdan ilerleme sağlamış ve dönemin en güçlü devletlerinden biri olmuştur.



İpek Yolu Nedir?



Buraya İpek Yolu denmesinin sebebi Çin'de imal edilen ipeklerin bu yol kullanılarak Doğu ve Avrupa ülkelerine satılmasıdır. 18. yüzyılın başında farklı ticaret yollarının keşfedilmesi ile birlikte İpek Yolu önemini kaybetmiştir. İpek Yolunun en önemli özelliklerinden biri ise Doğu - Batı toplumlarının birbirlerinin kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamasıdır.



2012 yılından sonra ''Yeni İpek Yolu'' projesi hayata geçirilmiştir. Amaç Doğu ülkeleri arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve bu ülkelerde ekonomik iş birliği sağlamaktır.



İpek Yolu Güzergahı Hangi Ülkelerden Geçer?



Geniş bir bölgeyi kapsayan İpek Yolu, toplam 11 ülkeden geçmektedir. Bu ülkelerin 5'i Orta Asya Ülkesidir. Diğer 6 ülkenin üçü Orta Doğu diğer üçü ise Kafkasya bölgesinde yer alıyor.



1- İpek Yolunun Geçtiği Orta Doğu Ülkeleri:



1.A. - İran Halk Cumhuriyeti:



Tarihi Pers İmparatorluğuna dayanan, dünyanın en köklü uygarlıklarından biri olan İran Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin sınır komşuları arasında yer alıyor.



1.B. Afganistan:



İpek Yolunun geçtiği bir diğer Orta Doğu Ülkesi Afganistan'dır. Buna karşın Afganistan'da ticaretten çok tarım gelişmiştir.



1.C.- Pakistan:



Pakistan'ın Hindistan ile sınır komşusu olması, bu ülkede uluslararası ticaretin gelişmesinde en önemli etkendir.



2- İpek Yolunun Geçtiği Kafkasya Ülkeleri:



İpek Yolu Türkiye'nin kuzeydoğusunda sınır komşusu olduğu üç Kafkasya ülkesinden geçmektedir. Bu ülkeler sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dır.



3- İpek Yolunun Geçtiği Orta Asya Ülkeleri:



İpek Yolunun açılması ile birlikte Orta Asya ülkelerinde de ticaret ve ekonomi gelişmiştir. İpek Yolunun geçtiği Orta Asya ülkeleri şunlardır: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan