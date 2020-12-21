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21.12.2020 - 06:47 |

Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı

Irak, 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı.

Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı
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Irak, son dönemde ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle 17 yıl sonra bir kez daha devalüasyon kararı aldı.

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak amacıyla Irak dinarının yüzde 20 oranında devalüe edildiğini bildirdi. Irak 2003 yılında da devalüasyon kararı almıştı.

Buna göre, Irak Dinarı dolara karşı eski seviyesi olan 1.190'dan 1.450'ye yükseltildi.

Petrol satışlarından elde edilen rezervleri kontrol eden Irak Maliye Bakanlığı, Irak Merkez Bankası'na bakanlık rezervlerinden 1.450 kurundan dolar satışı yapacak. Irak Merkez Bankası ise yerel bankalara en fazla 1.460 kur seviyesinden dolar arz edecek.

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