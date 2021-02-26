İran'dan doğal gaz ithalatı sert düştü

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin İran'dan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.

Geçen yıl martta Türkiye-İran doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle doğal gaz ithalatının neredeyse sıfır noktasına inmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle hattın tamir edilmesinde yaşanan gecikme ithalattaki düşüşte etkili oldu.

Söz konusu dönemde, en fazla doğal gaz yaklaşık 16,2 milyar metreküple Rusya'dan alındı. Rusya'dan gelen gazın miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artış gösterdi.

Bu ülkeyi 11,5 milyar metreküple Azerbaycan takip ederken, Azerbaycan'dan yapılan ithalat bu dönemde yüzde 20,5 arttı.

Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 6,5 artışla 48,1 milyar metreküpe yükseldi.

ABD ve Katar'dan spot LNG ithalatı yükseldi

Türkiye'nin uzun dönemli LNG kontratı bulunan Cezayir'den ithal edilen gaz miktarı bu dönemde yüzde 1,8 azalarak 5,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşirken, Cezayir en fazla LNG alınan ülke oldu.

Geçen yıl Katar'dan ithal edilen spot LNG bir önceki yıla göre yüzde 32,1 artışla 3,2 milyar metreküpe yükseldi.

ABD'den gelen spot LNG miktarı ise bu dönemde yüzde 144 artarak yaklaşık 3 milyar metreküp oldu.

Uzun vadeli kontratlar üzerinden LNG alınan Nijerya'dan ise geçen yıl gelen gaz miktarı bir önceki yıla göre yüzde 22,2 azalarak 1,9 milyar metreküpe geriledi.

LNG ithalatının kalan kısmı Norveç, Fransa, İspanya ve Kamerun gibi çeşitli ülkelerden yapıldı.

Doğal gaz tüketimi yüzde 6,9 arttı

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz tüketimi ise önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 47 milyar 987 milyon metreküp oldu.

Konutlarda tüketilen gaz bu dönemde yaklaşık yüzde 8,7 artışla 14,6 milyar metreküpe yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gazın miktarı da yüzde 23,5 arttı ve 12,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık nedeniyle doğal gaz santralleri elektrik üretiminde daha fazla pay sahibi olmaya başladı. Santraller ve konutların doğal gaz tüketimindeki artış, toplam gaz ithalatındaki büyümenin ana nedenleri oldu.