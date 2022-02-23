Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİş Bankası'ndan 'isim' açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri İş Bankası'ndan 'isim' açıklaması

İş Bankası'ndan 'isim' açıklaması

Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi bir ilişkisi olmadığını duyurdu.

23.02.2022 - 09:57 |
İş Bankası'ndan 'isim' açıklaması

Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!