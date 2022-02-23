İş Bankası'ndan 'isim' açıklaması
Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi bir ilişkisi olmadığını duyurdu.
23.02.2022 - 09:57 |
Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.