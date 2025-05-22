İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,0 azaldı, inşaat sektöründe %2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,1 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %2,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,6 azaldı, inşaat sektöründe %2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %44,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %38,5, inşaat sektöründe %43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %49,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,1 ve inşaat sektöründe %0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde %0,4 arttı.

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ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 1,8 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %8,4, inşaat sektöründe %12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %41,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %39,6, inşaat sektöründe %41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %43,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %41,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %39,4, inşaat sektöründe %40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %43,1 arttı.

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SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %42,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %40,9, inşaat sektöründe %46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %42,6 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %8,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,5, inşaat sektöründe %10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %9,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %8,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,5, inşaat sektöründe %9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %9,7 arttı.

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SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %6,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,8, inşaat sektöründe %12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %9,2 arttı.