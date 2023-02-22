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İş gücü girdi endeksleri belli oldu

2022 yılı 4. çeyrekte istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı.

22.02.2023 - 10:13 |
İş gücü girdi endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı dördüncü çeyrek (ekim-aralık) dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %6,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %7,1, inşaat sektöründe %6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,6 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %102,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %102,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %102,4, inşaat sektöründe %96,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %103,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %1,2, inşaat sektöründe %3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,8 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %3,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %2,7, inşaat sektöründe %5,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,5 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %15,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %15,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %15,5, inşaat sektöründe %16,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %89,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %89,4, inşaat sektöründe %85,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %90,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %89,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %88,9, inşaat sektöründe %85,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %90,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %90,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %92,2, inşaat sektöründe %87,8, ticaret-hizmet sektörlerinde %89,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %11,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %12,8, inşaat sektöründe %10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %11,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %12,5, inşaat sektöründe %10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %10,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %12,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2022 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %14,7, inşaat sektöründe %10,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,6 arttı.

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