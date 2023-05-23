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İş gücü girdi endeksleri belli oldu

2023 yılı ilk çeyrek dönemde istihdam endeksi yıllık %7 arttı.

23.05.2023 - 10:25 |
İş gücü girdi endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe %4,2, inşaat sektöründe %16,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %5,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,4, inşaat sektöründe %15,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,9 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %119,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %119,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %114,4, inşaat sektöründe %136,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %120,9 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe %5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,6 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %23,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %23,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %21,8, inşaat sektöründe %25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %24,2 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %125,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %125,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %136,4, inşaat sektöründe %111,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %120,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %107,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %107,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %107,4, inşaat sektöründe %105,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %108,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %227,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %227,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %302,3, inşaat sektöründe %143,0, ticaret-hizmet sektörlerinde %188,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %29,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %29,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,8, inşaat sektöründe %22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %28,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %22,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %21,7, inşaat sektöründe %19,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %23,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %64,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %64,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %81,8, inşaat sektöründe %34,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %56,7 arttı.

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