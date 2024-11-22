İş gücü girdi endeksleri üçüncü çeyrekte arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,5 azalırken inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 artış kaydetti.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 2,8 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,7 arttı. Endeks, sanayi ile inşaat sektörlerinde yüzde 73,9'ar, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,2 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,2 inşaatta yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı.

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Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,2 inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış gösterirken ticaret-hizmet sektörlerinde aynı kaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,1, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 artış olarak kayıtlara geçti.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ VE KAZANÇ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 82, inşaat sektöründe yüzde 69,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde yüzde 76,6 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 81,4, inşaat sektöründe yüzde 69,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 yükseldi. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 85, inşaat sektöründe yüzde 73,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,4 artış görüldü.

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Sektörler toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 artış olarak kayıtlara geçti.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yüzde 12 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttığı hesaplandı.