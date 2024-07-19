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Uzmanpara'İş gücü piyasası soğuyor'
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'İş gücü piyasası soğuyor'

Chicago Federal Rezerv Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının daha dengeli bir konuma doğru soğumakta olduğunu söyledi.

19.07.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
'İş gücü piyasası soğuyor'

Yahoo Finance'ta soruları yanıtlayan Goolsbee, "İş gücü piyasası sadece soğuyor. Ancak bu kendi içinde olağan tarihsel norm değildir. Genellikle ılımlı bir şekilde soğumaz. Ya iyileşiyoruz ya da kötüleşiyoruz. Dolayısıyla bu kesinlikle endişe verici ve göz önünde bulundurulması gereken bir alan.

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Başka uyarı ışıklarının da olduğunu söyleyebilirim ama şu ana kadar bu bir resesyon gibi görünmüyor. Bu sadece daha iyi bir dengeye doğru bir soğuma, ancak bu noktada istikrar kazanması ve daha da kötüye gitmemesi gerekiyor" diye konuştu.

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