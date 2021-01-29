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29.01.2021 - 14:31 | | AA

İspanya ekonomisi daraldı

İspanya’da ekonomi, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla yüzde 11 daralarak beklentilerin altında bir küçülme gösterdi.

İspanya ekonomisi daraldı
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 11 küçüldü.

Özellikle turizm sektöründe faaliyetlerin Kovid-19 salgınından etkilenmesi nedeniyle, İspanya hükümeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF) İspanya ekonomisinin geçen yıl sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 12,8 küçülmesini bekliyordu.

2020'de Fransa’da ekonomi yüzde 8,3, Almanya’da yüzde 5 ve ABD'de yüzde 3,5 daralmıştı.

İspanya ekonomisi 2020’nin son çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 büyüdü.

İspanya’da hükümet Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mart ortasından haziran sonuna kadar Avrupa'nın en katı kısıtlamalarını uygulamak zorunda kalmış bu da ekonomide en derin resesyonlardan birini tetiklemişti.

Turizm sektörü, İspanya'nın GSYH'sinin yüzde 12'sini, istihdamın yüzde 13'ünü karşılarken, her yıl 80 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

IMF, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,9 büyümesini bekliyor.

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