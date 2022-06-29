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İspanya'da enflasyon 37 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon çift haneli rakamlara yükseldi ve son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

29.06.2022 - 10:49 |
İspanya'da enflasyon 37 yılın zirvesinde

İspanya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları öncü verilerle haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artış gösterdi. Böylece bir önceki ay yüzde 8,7 olan seviyeden 1,5 puan yukarı geldi. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 9'a çıkacağı yönündeydi.

Böylece fiyatlar 1985 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Açıklamada yükselişin yakıt, gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandığı ifade edildi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 1,8 yukarı geldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,6 olacağı yönünde oluşmuştu.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatlarında aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 10 artış yaşandı. Piyasalar aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,7 yükseliş bekliyordu.

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