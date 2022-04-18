İspanya'nın ticaret açığı 10 milyar euroyu aştı

İspanya Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre ticaret açığı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 278 artışla 4 milyar 251,9 milyon euro seviyesine çıktı. Açık yılın ilk ayı 6 milyar 522,8 milyon euro olmuştu. Böylece iki aylık açık 10 milyar 774,7 milyar euroya ulaştı.

Şubat ayında ihracat yüzde 27,1 artışla 29,92 milyar euro olurken, ithalat yüzde 38,8 artışla 34,17 milyar euro olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,6 seviyesinde açıklandı.