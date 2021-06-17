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İspanya'nın toparlanma planı onay aldı

İspanya'nın 69,5 milyar euroluk toparlanma planı Avrupa Birliği'nden onay aldı.

17.06.2021 - 08:25 |
İspanya'nın toparlanma planı onay aldı

AB Komisyonu, İspanya'nın COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanmak ve daha yeşil, dijitalleşmiş bir ekonomiye dönüşüm için sunduğu 69,5 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma planını onayladı.

AB'nin onayladığı plan çerçevesinde İspanya, AB toparlanma planından Temmuz ayında 9 milyar euro alacak. İkinci dilimin 10 milyar euro olarak Aralık ayında serbest bırakılması beklenirken AB toparlanma fonundan 2026'ya kadar 69,5 milyar euro gelecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Bu İspanya için tarihi bir gün" diye konuştu.

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