'İsrail'in yapacağı misilleme petrolü artırabilir'

Goldman Sachs'ın Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, CNBC'ye verdiği demeçte, "İran'ın üretiminde günlük 1 milyon varillik sürekli bir düşüş görürsek, önümüzdeki yıl petrol fiyatlarında varil başına yaklaşık 20 dolarlık bir zirve artışı olabilir" tahmininde bulundu.

Haberin Devamı

Struyven, bunun petrol karteli OPEC+'ın üretimi artırarak karşılık vermekten kaçındığı varsayımı altında gerçekleştiğini söyledi. Struyven, Suudi Arabistan ve BAE gibi kilit OPEC+ üyelerinin üretim kayıplarının bir kısmını telafi etmesi halinde, petrol piyasalarının varil başına 10 dolardan biraz daha az bir artış görebileceğini de sözlerine ekledi.

MST Marquee'de Kıdemli Enerji Analisti olan Saul Kavonic, İran'ın ham petrol ihracatının %90'ından sorumlu olan Kharg Adası'nın hedef haline gelme potansiyelini gündeme getirdi. Kavonic, "Daha büyük endişe, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi etkileyebilecek daha geniş bir çatışmanın çok daha yakın bir başlangıcı olması" diye ekledi.

Diğer analistler de İsrail'in İran'ın petrol endüstrisini vurması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintilerinin endişe verici hale gelebileceğini belirtiyor. İran daha önce petrol sektörünün etkilenmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri aksatma tehdidinde bulunmuştu.