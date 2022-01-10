İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %52,5 olarak gerçekleşti

İş gücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,3, istihdam oranı %33,2 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı %22,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %10,9, istihdam oranı %46,4 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4 puan artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak %52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %17,9 oldu

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %29 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak %17,9 oldu.