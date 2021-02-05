İstanbul'da dış ticaret açığı yükseldi

2020 yılında, İstanbul’da, ihracat yüzde 6.8 azaldı, ithalat yüzde 16.1 arttı dış ticaret açığı 44 milyar dolara yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, yıllık yüzde 9.1 azalırken ithalat, yüzde 12.9 artış gösterdi. En fazla ithalat Çin, en fazla ihracat ise Almanya ile gerçekleşti. Yıllık kapanan firma sayısı, gayrimenkul sektöründe yüzde 81.8, ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 68.2, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ise yüzde 52.4 arttı.

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Şubat 2021 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yılında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

"İstanbul’da, 82 milyar 748 milyon dolar ihracat, 126 milyar 831 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Yıllık olarak, ihracatın yüzde 6.8 azalması, ithalatın yüzde 16.1 artmasıyla dış ticaret açığı, 44 milyar 83 milyon dolara yükseldi. İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında ise dış ticaret açığı azalarak 5 milyar 831 milyon dolara geriledi. İstanbul’un toplam ihracat içindeki payı azalarak yüzde 48,8 toplam ithalat içindeki payı ise artarak yüzde 57,8 oldu.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, yıllık yüzde 9.1 azalırken ithalat yüzde 12.9 arttı 35 milyar 325 milyon dolar ihracat, 46 milyar 661 milyon dolar ithalat yapıldı. Almanya, hem ihracatta hem de ithalatta ilk sırada yer aldı. Arap ülkeleri ile ihracat, yıllık yüzde 1.7 azalarak 15 milyar 103 milyon dolar ithalat, yüzde 53.1 artarak 13 milyar 624 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İthalatta, Irak, yüzde 51.7 ile ilk sırada, Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 20.5 ile ikinci sırada yer aldı.

En fazla ithalat, 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin’den yapıldı. Çin’i, Almanya (14 milyar 339 milyon dolar), İsviçre (7 milyar 316 milyon dolar), Rusya Federasyonu (7 milyar 83 milyon dolar) takip etti. İhracatta ise 7 milyar 631 milyon dolar ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Birleşik Krallık (7 milyar 108 milyon dolar), Fransa (4 milyar 265 milyon dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (3 milyar 999 milyon dolar) izledi.

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin ithalat payı, yüzde 21.4’e yükselerek ilk sırada yer aldı. Rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatında yapılan ithalat payı ise yüzde 4.4’e geriledi. İmalat sektöründe gerçekleşen ithalatta, yıllık, yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 10.3, orta-yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 19.1, orta-düşük teknoloji ürünlerinde yüzde 30.9 artış meydana geldi. Sadece düşük teknolojili ürünlerin ithalatında yüzde 16.7 azalış görüldü.

En fazla ihracat, 10 milyar 488 milyon dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatından gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, kürk hariç, giyim eşyası imalatı (8 milyar 825 milyon dolar) ile ana demir ve çelik imalatı (5 milyar 675 milyon dolar) takip etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2020 yılında kapanan şirket sayısı, yıllık, İstanbul’da yüzde 38.4, İstanbul dışında kalan illerin toplamında ise yüzde 9 arttı. İstanbul’da, gayrimenkul sektöründe yüzde 81.8 ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 68.2 konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ise yüzde 52.4 artış kaydedildi. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, yıllık yüzde 17,8 azalarak 6 bin 586’ya geriledi. Bu şirketlerin yüzde 9.3’ünü İran, yüzde 3.9’unu Suriye ve yüzde 3.2’sini Ürdün uyruklu kişiler oluşturdu."