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İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul'da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,29, toptan fiyatlar ise yüzde 2,76 arttı.

01.11.2021 - 13:11 | | AA
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, ekim ayı itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 20,76, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 29,12 artış gösterdi.

Söz konusu verilere aylık bakıldığında İstanbul'da ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3,29, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,76'lık artış kaydedildi.

Ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar; gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,55, konutta yüzde 3,25, ev eşyasında yüzde 2,62, giyimde yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,24, diğer harcamalar grubunda ise yüzde 0,04 arttı.

Toptan fiyatlar ise madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 6,49, gıda maddelerinde yüzde 4,16, inşaat malzemelerinde yüzde 2,32, kimyevi maddelerde yüzde 1,65, mensucatta yüzde 0,97 yükselirken, işlenmemiş maddelerde ise yüzde 1,64 düştü.

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