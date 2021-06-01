Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİstanbul'un enflasyonu belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri İstanbul'un enflasyonu belli oldu
ABONE OL

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,67, toptan fiyatlar yüzde 2,27 arttı.

01.06.2021 - 13:22 | | AA
İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mayıs 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,67 artış kaydetti.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinde ise yüzde 2,27 artış görüldü.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 15,78, toptan fiyatlar yüzde 19,03 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, mayısta bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 7,49, ev eşyaları harcamalarında 4,81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 2,40, gıda harcamalarında 1,37, konut harcamalarında 0,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 arttı. Aynı dönemde, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,43 azalırken, diğer harcamalar grubu değişmedi.

Toptan fiyatlar ise mayısta bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, işlenmemiş maddeler grubunda 3,05, gıda maddeleri grubunda 2,95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda 1,23, madenler grubunda 1,11, mensucat grubunda 0,74, artarken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 2,09 azaldı.

GÜNCEL HABERLER

Sahilde panik anları! ATV'deki biri kadın 2 kişi böyle uzaklaştırıldı

Sahilde panik anları! ATV'deki biri kadın 2 kişi böyle uzaklaştırıldı

Emine Erdoğan, 'Van Gölü Sempozyumu'nda konuştu

Emine Erdoğan, 'Van Gölü Sempozyumu'nda konuştu

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 188'inci kez yıktı

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 188'inci kez yıktı

Lukaşenko, Batı’ya karşı Rusya ile hareket edeceklerini söyledi

Lukaşenko, Batı’ya karşı Rusya ile hareket edeceklerini söyledi

THY, 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

THY, 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahilde panik anları! ATV'deki biri kadın 2 kişi böyle uzaklaştırıldı

Sahilde panik anları! ATV'deki biri kadın 2 kişi böyle uzaklaştırıldı

Sıradaki Haber
Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu

Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu

Sıradaki Haber
NATO tatbikatı Rusya'ya gözdağı mı?

NATO tatbikatı Rusya'ya gözdağı mı?

Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, 'Van Gölü Sempozyumu'nda konuştu

Emine Erdoğan, 'Van Gölü Sempozyumu'nda konuştu

Sıradaki Haber