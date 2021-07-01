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İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

01.07.2021 - 12:26 | | AA
İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, gıdada yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

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