Geri Dön
Uzmanparaİstanbul'un enflasyonu belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,52 ve toptan fiyatlar yüzde 3,12 arttı.

01.08.2021 - 15:04 | | AA
İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,11, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,04, ev eşyasında yüzde 1,26, konutta yüzde 4,67, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,37, gıdada yüzde 1,15 artış kaydederken, giyimde yüzde 3,12 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 3,18, kimyevi maddelerde yüzde 0,90, madenlerde yüzde 1,74, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,93, mensucat grubunda 0,11 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 8,62 arttı. İnşaat malzemeleri grubunda ise değişim yaşanmadı.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Fatih'te yangın! 3 binaya sıçradı

Son dakika... Fatih'te yangın! 3 binaya sıçradı

Bakan Varank en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı

Bakan Varank en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı

Son dakika... Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı

Yangın bölgelerine 21 milyon liralık destek

Yangın bölgelerine 21 milyon liralık destek

Pfizer/Biontech ve Moderna, AB için aşı fiyatlarını artırdı

Pfizer/Biontech ve Moderna, AB için aşı fiyatlarını artırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Fatih'te yangın! 3 binaya sıçradı

Son dakika... Fatih'te yangın! 3 binaya sıçradı

Sıradaki Haber
7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

Sıradaki Haber
Orman yangınlarının sebepleri neler?

Orman yangınlarının sebepleri neler?

Sıradaki Haber
Son dakika... Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı

Sıradaki Haber