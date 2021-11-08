İşte altın fiyatlarında son durum

ABD’deki ekonomik gelişmeler küresel altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceğine dair beklentilerin artmasıyla toparlanan ons altın, tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesiyle 1800 dolar direncini kırdı. Ons altın geçen hafta yüzde 2 oranında değer kazandı.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Haftanın ilk işlem gününe 1817 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.15 oranında yükselişle 1819 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1814 dolar, en yüksek ise 1822 dolar seviyeleri görüldü.

FED PİYASA BEKLENTİLERİNİ KARŞILADI

Öte yandan Fed beklendiği üzere varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlanacağını açıkladı. Fed, aylık 120 milyar dolar olan varlık alımlarında 15 milyar dolar azaltıma gidecek.

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İŞTE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında görülen yükselişler geçtiğimiz hafta yurt içinde gram altın fiyatını destekledi. Perşembe ve cuma günü kazancını artıran gram altın, 566 liraya kadar yükseldi.

Öte yandan gram altının spot fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2.8 oranında değer kazandı.

Pazartesi gününe ise 566.9 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.22 oranında düşüşle 565.5 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 565 lira, en yüksek ise 568 lira seviyeleri görüldü.