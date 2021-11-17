İşte altın fiyatlarında son durum

ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesinde seyretmesi ons altın fiyatında yukarı yönlü hareketleri hızlandırdı. Fiyat artışından korunmak isteyen yatırımcılar güvenli liman altına yönelmeye devam ediyor.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Geçtiğimiz güne 1864 dolardan başlayan ons altın, 1879 dolara kadar çıktı. 5 ayın zirvesini gördükten sonra ons altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yüksek enflasyona dair açıklamalarıyla birlikte gerileme kaydetti ve 1854 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1852 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.17 oranında yükselişle 1857 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1851 dolar, en yüksek ise 1858 dolar seviyeleri görüldü.

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FED YETKİLİLERİ ENFLASYONDA AYRIŞTI

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada Fed’in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ AVRUPA ENFLASYONUNDA

Öte yandan bugün saat 13.00’de Euro Bölgesi’nde ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. Tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0.5 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4.1 yükselmişti. Enflasyonun piyasa beklentisinin aksine hareket etmesi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Yurt içinde dolar kurunun yükselmesi ve ons altında görülen fiyat hareketleri, gram altın üzerinde etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz güne 602 liradan başlayan gram altın, 623 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi ve 615 liradan kapandı.

Bugüne ise 615 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2.16 oranında yükselişle 620 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 615 lira, en yüksek ise 623 lira seviyeleri görüldü.