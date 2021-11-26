İşte altın fiyatlarında son durum

Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar ve merkez bankalarının parasal genişlemeye giderek piyasaları fonlaması küresel çapta enflasyonu körükledi. ABD ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerinde görülen enflasyonist eğilim para ve emtia piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

ABD’de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla geçtiğimiz hafta ons altın 1879 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Pazartesi günü ise ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı yeniden aday göstereceğini açıklamasıyla birlikte ons altında yön değişti.

ABD’de enflasyonun yüksek kalması Fed’in parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, piyasalarda erken bir faiz artışı ya da varlık alım programında azaltımın şiddetlenmesi fiyatlanıyor.

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ONS ALTIN YENİDEN 1800 DOLARI AŞTI

Ons altın, çarşamba günü 1777 dolara kadar geri çekilerek haftalık bazda en düşük seviyeye ulaştı.

Son iki işlem gününde ise kısmi toparlanma kaydeden ons altın, bugün 1800 dolar pivot seviyeyi kırdı. Ons altın, şu dakikalarda 1804 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki dalgalı seyirden etkilendi. Salı günü 772 liraya kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, çarşamba günü kazançlarının bir kısmını silerek 666 liraya kadar geri çekildi.

Haftanın son işlem gününde ise primli seyreden gram altın şu dakikalarda 699 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 690 lira, en yüksek ise 707 lira seviyeleri görüldü.