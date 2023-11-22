İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına son verdiği beklentileri kuvvetlendi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu gelişme sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş dikkat çekti. Dün dolar endeksi 103.178’e kadar gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesini test etti.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

Geçtiğimiz güne 1977 dolardan başlayan ons altın akşama doğru ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte hareketlendi. 2 bin dolar olan psikolojik eşiğin üzerine çıkan ons altın 2007 doları gördü. Ons altın günü 1998 dolardan kapattı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki yukarı yönlü seyir ve dolar/TL’deki sınırlı yükselişin etkisiyle birlikte yeni rekor kırdı. Dün 1828 liradan açılan gram altın 1858 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında günü 1848 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1999 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2002 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1995 dolar, en yüksek ise 2003 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1849 liradan açılan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1855 liradan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1844 dolar, en yüksek ise 1856 lira seviyeleri test edildi.