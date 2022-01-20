İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.90 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıkmıştı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Fed’in varlık azaltımını desteklemesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 yılın zirvesinden geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte tahvil faizleri geçtiğimiz gün 1.82’ye kadar düştü.

ABD’de tahvil faizlerinin geri çekilmesi altının güçlenmesinde etkili oldu. Ons altın fiyatı 1840 dolar seviyesini aşarak 2 ayın en yükseğine ulaştı.

Dolar endeksi ise geçtiğimiz gün 95.470’e kadar geri çekildi. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 95.470 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 13.53 liradan başlayan dolar kuru 13.32 liraya kadar düştü ve 13.37 liradan kapandı.

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.43 liradan başladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasının ardından dolar kuru 13.26 lira seviyesine kadar geri çekildi. Euro ise 15.05 liraya kadar düştü.