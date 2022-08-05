İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler bugün ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Temmuz ayında tarım dışı istihdamın 250 bin artması bekleniyor. İş gücü piyasasının seyri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasını belirleyecek.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik gelişme öncesi dolar endeksi hafif primli seyrederek 105.844’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yatay hareket ederek yüzde 2.688 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.89, en yüksek ise 17.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.40 lira ile hafif yükseliş kaydediyor.