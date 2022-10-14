İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler dün saat 15.30’da açıklanan eylül ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında arttı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Piyasa beklentisi ise yükselişin yüzde 8.1 oranında olması yönündeydi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.18 lira seviyesinde seyrediyor.