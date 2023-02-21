İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçen hafta salı günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de ocak ayında yıllık enflasyon düşüş gösterse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.4 seviyesine geriledi. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 6.2 seviyesinde gelmesi yönündeydi. Kritik enflasyon verisi sonrasında dolar endeksinde yükseliş görüldü.

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Dolar endeksi geçen hafta cuma günü 104.667’ye kadar yükseldikten sonra geriledi. Dün 103.760 seviyesine kadar düşen dolar endeksi bugün yeniden toparlanarak 104.009’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.904 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.82, en yüksek ise 18.99 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.13 lira ile hafif geriliyor.