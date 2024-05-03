İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, “Bu yıl şu ana kadar veriler bize özellikle faiz indirimlerinin uygun olduğuna dair daha fazla güven vermedi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu tür bir güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecek” dedi.

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Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin faizi artırma olmasının pek olası olmadığını belirterek, Fed üyelerinin politikanın enflasyonu %2’lik hedefine indirecek kadar sıkı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini söyledi ve “Bu sonuca varmayı destekleyen kanıtlar görmüyoruz” diye ekledi.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE

Dolar endeksi bugün 104.912 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.497 ile geriliyor.

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DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.35’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.25, en yüksek ise 32.46 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.87 lira ile primli seyrediyor.