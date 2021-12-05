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İşte kripto para piyasasında son durum

Kripto paralar geçtiğimiz gün gerçekleşen büyük çöküşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Peki dün başta Bitcoin olmak üzere bütün dijital varlıkların dip seviyeyi görmesinin ardından bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar…

05.12.2021 - 09:20 | | UZMANPARA
İşte kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasası geçtiğimiz gün son dönemin en büyük çöküşünü yaşadı. 53 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin, 42 bin dolara kadar geri çekilerek yüzde 20’den fazla değer kaybetti.

2.5 MİLYAR DOLAR TASFİYE OLDU

Büyük çöküşün ardından 30 Eylül tarihinden bu yana gördüğü en düşük seviyeye ulaşan Bitcoin’de kaldıraçlı pozisyonlarda tasfiyeler meydana geldi. Son 24 saatte Bitcoin likidasyonları 2.5 milyar dolara ulaştı.

Geçtiğimiz gün Bitcoin’in yanı sıra tüm kripto paralarda büyük değer kayıpları görüldü. Altcoinlerin lideri Ethereum yüzde 17 düşerek 3 bin 500 dolara kadar geri çekildi.

Dün kripto paraların toplam piyasa değeri ise 2.43 trilyon dolar seviyesinden 1.88 trilyon dolara düştü. 500 milyar dolardan fazla kayıp yaşayan kripto paraların toplam piyasa değeri toparlanma kaydederek 2.28 trilyon dolar seviyesinde dengelendi.

BITCOIN ÇÖKTÜ, EL SALVADOR SATIN ALDI

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, dün dip seviyeyi gördükten sonra toparlanarak 47 bin doların üzerine çıktı. Eylül ayında Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador’da Başkan Nayib Bukele büyük çöküşü fırsata çevirerek, 48.670 dolardan 150 Bitcoin satın alındığını açıkladı.

PİYASA BUGÜN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Kripto para piyasası bugün ise geçtiğimiz günkü büyük çöküşün yaralarını sarmaya çalışıyor. Bitcoin 49 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, Ethereum 4 bin 180 dolardan işlem görüyor. Öte yandan diğer kripto paralarda ise karışık seyir gözleniyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise bugün 2.27 trilyon dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.

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